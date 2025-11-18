Omicidio Paganelli, le quattro carte della difesa per salvare Louis Dassilva

I risultati dell'incidente probatorio sulla perizia fonica, le motivazioni della Cassazione in merito all'annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame sulla decisione di confermare la carcerazione di Dassilva, la deposizione di Giorgia Saponi e, quella possibile, di Manuela Bianchi. Sono le quattro carte che i difensori di Louis, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, sono pronti a giocarsi per convincere la Corte d'Assise di Rimini che il 35enne senegalese non è l'assassino di Pierina Paganelli.

Di fondamentale importanza, secondo la difesa, sarà la perizia fonica sui rumori e sulle voci registrati dalla telecamera interna di un condomino, installata nel proprio box auto di via del Ciclamino, tra le 21.45 e le 23.15 del 3 ottobre 2023, sera dell’omicidio, e tra le 7.50 e le 8.30 della mattina successiva, giorno del ritrovamento del cadavere della 78enne. Gli esiti verranno messi nero su bianco nel corso dell'udienza, davanti al gip Vinicio Cantarini, fissata il prossimo 16 dicembre. La speranza dei legali di Louis è che gli accertamenti fonici smentiscano la ricostruzione di Manuela Bianchi in merito alla mattina del 4 ottobre 2023, quando collocò l'ex amante nel garage di via del Ciclamino ad attendere il suo arrivo per avvisarla che dietro la porta tagliafuoco c'era il corpo di una donna priva di vita.

Sono attesi poi, con particolare interesse, i motivi che hanno spinto la Suprema Corte ad annullare con rinvio la decisione del Riesame di confermare la carcerazione di Dassilva. Gli ermellini, infatti, potrebbero ritenere illogiche alcune parti dell'impianto accusatorio e, se così fosse, la difesa vedrebbe aprirsi uno spiraglio non da poco per insinuare nuovi dubbi sulla ricostruzione del delitto fatta dalla Procura. Anche la futura deposizione di Giorgia Saponi, figlia di Giuliano e Manuela Bianchi, rivestirà un ruolo centrale nel processo, dal momento che la 18enne ha fornito un alibi di ferro sia alla madre che allo zio Loris. Se il suo racconto in aula traballasse, potrebbe prendere maggiore forza la pista alternativa che i legali di Dassilva stanno portando avanti.

In ultimo il possibile ascolto in aula di Manuela Bianchi. E' lei la grande accusatrice di Louis, dopo il lungo incidente probatorio che l'ha vista protagonista per tre giorni consecutivi nel marzo scorso. Gli avvocati Fabbri e Guidi sperano di poterla controesaminare per mettere in luce quelle che secondo loro sono state le numerose contraddizioni in cui la suocera di Pierina sarebbe caduta fino a qui. E chissà che la giura alla fine non ammetta il tanto atteso confronto tra ex amanti.