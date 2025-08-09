Bastianini e i ragazzi della Papa Giovanni XXIII: saluto a distanza ma speciale

Alla Casa Vacanze dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, il pilota MotoGP riminese Enea Bastianini ha incontrato ospiti della struttura diretta da Ferruccio Carera.

L’evento, un Meet & Greet organizzato dall’Enea Bastianini Official Fan Club con il coordinamento di Lucia La Marra (responsabile di segreteria del Fan Club e consigliere comunale di Rimini), ha visto la partecipazione di numerosi ospiti speciali, tra cui il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Collegato dalla base in cui sta preparando il prossimo Gran Premio del Red Bull Ring in Austria (15-17 agosto), Enea ha salutato calorosamente tutti i presenti e si è intrattenuto in un vivace scambio di battute con il Sindaco e i ragazzi, in quello che è stato uno dei momenti più intensi del pomeriggio.

La giornata si è conclusa con una lotteria benefica che ha messo in del pilota, come saponette, visiera del casco, guanti e altri memorabilia.

A organizzare e coordinare l’incontro, insieme a Lucia La Marra, anche il presidente del Fan Club Roberto Santini, Vincenzo Celli e Davide Bertozzi. La conduzione e il collegamento sono stati affidati alla voce ufficiale del Fan Club, Spiridione Ripaldi.

I genitori di Enea, Emilio e Antonella, hanno annunciato che, al rientro dalla gara in Austria, il pilota donerà alla Comunità un casco replica: il cimelio sarà protagonista di un evento di raccolta fondi previsto per il prossimo autunno, che vedrà

ancora una volta la partecipazione attiva dei ragazzi della Comunità.