Oltre 5.300 studenti pronti a tornare sui banchi a Riccione

Saranno 5.353 le studentesse e gli studenti riccionesi che il 15 settembre torneranno sui banchi di scuola.

Nella fascia 0-6 anni sono complessivamente 843 gli iscritti tra nidi e scuole dell’infanzia, di cui 282 piccoli nei nidi d’infanzia (177 nei comunali e 105 nei privati). Per le scuole dell’infanzia gli iscritti sono 56, di cui 396 per la rete comunale, 63 per le statali e 102 per le private. Completano il quadro della popolazione scolastica riccionese i 1.230 alunni delle scuole primarie (1.097 statali e 133 private), i 929 studenti delle scuole secondarie di primo grado e i 2.285 ragazzi degli istituti secondarie di secondo grado.

“La ripartenza di un nuovo anno scolastico rappresenta un momento unico e carico di trepidazione, sia per gli studenti che per le famiglie - dichiara la vicesindaca e assessora alla Scuola e ai servizi educativi Sandra Villa-. I dati di quest’anno testimoniano la forza e l’abbraccio del nostro sistema formativo, capaci di accogliere e accompagnare le nostre bambine e i nostri bambini fin dai primi passi di vita. Riuscire a soddisfare il cento per cento delle domande dei residenti per la fascia da zero a sei anni è un risultato concreto che pone al centro l’infanzia e il sostegno concreto ai genitori. A ciascun alunno, dai più piccini che muovono i primi passi alle materne fino ai ragazzi che affrontano l’ultimo anno delle superiori, auguro un primo giorno di scuola indimenticabile e un cammino pieno di scoperte, amicizie e sogni da realizzare. Che possa essere un anno ricco di curiosità, crescita e soddisfazioni per studenti, insegnanti, personale scolastico e per tutte le famiglie”.