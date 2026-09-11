Muro del Trc. M5S: bene l’arte ma Riccione non faccia opera al ribasso

Il MoVimento 5 Stelle accoglie positivamente la scelta del comune di Riccione di intervenire sui muri del TRC attraverso la street art ma la definisce solo un "primo passo per restituire decoro a un’infrastruttura d’impatto". I pentastellati richiamano infatti quanto da loro scritto nel programma elettorale del 2017 e invitano la Giunta a non realizzare un progetto in tono minore ma "a trasformare l’intero tracciato in una gigantesca galleria d’arte a cielo aperto, una delle più lunghe al mondo, capace di entrare nel Guinness dei primati con la direzione di firme di rilievo internazionale e il coinvolgimento attivo dei giovani, delle scuole e delle realtà locali". "Attorno a questa grande tela urbana - ricorda il Movimento - avevamo strutturato un vero asset turistico e culturale: festival annuali dedicati all’arte contemporanea, eventi, mostre e attrazioni capaci di richiamare visitatori da tutta Europa, finanziati anche attraverso partnership e sponsor privati". Quindi i pentastellati invitano l'amministrazione a lasciare da parte gli interventi timidi, "ma avere il coraggio di creare simboli nuovi e duraturi. Non accontentiamoci di un compitino ridimensionato. Da troppi anni quel muro ha diviso la città e i cittadini, anche sul piano politico".

"È arrivato il momento di superare le barriere fisiche e ideologiche, rilanciare con coraggio, tornare comunità e tornare Riccione" conclude l'anima riccionese del Movimento.