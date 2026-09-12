Lino Guanciale apre la stagione dello Spazio Tondelli. Al via abbonamenti

Parte la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27 di Riccione Teatro, che dopo una lunga attesa ritorna al rinnovato Spazio Tondelli. Si parte il 3 novembre con Flusso, spettacolo tratto da un testo di Christian Di Furia scoperto dal Premio Riccione e portato in scena da due grandi interpreti come Lino Guanciale e Gianmarco Saurino, e si arriva fino al 24 maggio con uno one-man show di Stefani Massini, trionfatore nel 2022 ai Tony Awards, gli Oscar del teatro. Insieme ad autori acclamati come Ascanio Celestini, il cartellone propone le voci della giovane drammaturgia italiana, da Niccolò Fettarappa a Pier Lorenzo Pisano, e gli omaggi a due maestri come Mattia Torre, rimesso in scena da Fausto Paravidino con Edoardo Pesce e Silvia D’Amico, e Massimo Sgorbani, riscoperto da Serena Sinigaglia e interpretato da Gianluca Ferrato. E poi i racconti di sport di Federico Buffa e Christian Raimo, la danza d’autore di Silvia Gribaudi, due commedie francesi interpretate da Amanda Sandrelli e Giulio Scarpati e da Luca Bizzarri insieme a Enzo Paci e Antonio Zavatteri, e un’attesissima conferenza-spettacolo di Umberto Galimberti.

L’abbonamento comprende 15 serate a un costo totale di 200 euro, ridotto a 120 per gli under 30. Da lunedì 14 settembre gli abbonamenti saranno acquistabili a Villa Lodi Fè, sede di Riccione Teatro (lunedì-venerdì, ore 9-13; martedì e giovedì, ore 14-18) e anche su Vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket. I biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita, sempre a Villa Lodi Fè e su Vivaticket, dal 28 settembre. Per informazioni e orari: tel. 320 016 8171, biglietteria@riccioneteatro.it.