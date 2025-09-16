  
donazione della fondazione

Nuovo strumento radiologico per l'ospedale Ceccarini in ricordo del Sic

In foto: Paolo Simoncelli, Kate Fretti, la sindaca Angelini e i dirigenti medici
Paolo Simoncelli, Kate Fretti, la sindaca Angelini e i dirigenti medici
di Redazione   
Mar 16 Set 2025 16:49 ~ ultimo agg. 17:04
Si chiama Cyberblock FP ed è un arco radiologico mobile di ultima generazione. L’apparecchiatura è entrata a far parte della strumentazione medica dell’Ospedale Ceccarini di Riccione grazie ad una nuova donazione della Fondazione Marco Simoncelli, che già da anni sostiene l’ospedale. Il macchinario, del costo di circa 100mila euro, permetterà di realizzare radiografie in sala operatoria durante gli interventi, riducendo l’esposizione alle radiazioni e potrà essere utilizzato sia per la chirurgia ortopedica che per quella endoscopica e bariatrica.

La cerimonia di ringraziamento per la donazione si è svolta nella mattinata di martedì. Per papà Paolo, accompagnato da Kate, la fidanzata del Sic che è rimasta profondamente legata alla famiglia anche dopo la sua tragica scomparsa nel 2011, è stata l'occasione di ricordare quanto ancora Marco sia nel cuore di tante persone.

