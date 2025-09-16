“Curatori per un giorno”: 60 giovani rispondono alla call della Cineteca

Un entusiasmo che supera ogni aspettativa: sono state 60 le candidature arrivate per la call “Curatori per un giorno”, lanciata nelle scorse settimane per selezionare sei curatori under 30 a cui affidare l’ideazione di una serata di cinema in Cineteca. Le proposte ricevute, ricche di originalità e qualità, spaziano dal cinema classico all’animazione, dal commerciale allo sperimentale, e molti dei film suggeriti parlano di disagio giovanile, spesso assumendo come prospettiva lo sguardo femminile, o delle protagoniste o delle autrici. Pellicole che vanno dagli anni Trenta alle uscite più recenti di non più di un paio di stagioni fa, trovando perle rare da veri cinefili o riscoprendo alcune opere che hanno segnato la storia della settima arte. Una risposta importante, sia per numero che per livello delle proposte, che ha convinto l’Amministrazione a rilanciare: accanto alle sei serate inizialmente previste, il calendario si allargherà con tre nuove date tra gennaio e febbraio 2026 affidate ad altrettanti ‘curatori’, così da dare spazio al maggior numero possibile di visioni e prospettive.

Nei prossimi giorni saranno verificate e definite le proposte più interessanti, per poi andare a definire il programma completo della rassegna. Il primo appuntamento è già in calendario: martedì 7 ottobre, ore 21, in Cineteca, a ingresso libero. La novità più importante riguarda il futuro: visto il successo della call, l’iniziativa diventerà un appuntamento stabile nella programmazione della Cineteca. Nel 2026 sono già previste due edizioni: la prima da marzo ad aprile, la seconda da ottobre a dicembre. Un’opportunità che trasforma i giovani da spettatori a protagonisti, affidando loro la responsabilità e il piacere di scegliere e raccontare i film che amano. L’Amministrazione conferma così l’impegno a investire nei giovani e nella cultura: oltre al percorso con la Cineteca, è in preparazione un nuovo progetto dedicato alla fotografia che prenderà vita al Palazzo del Fulgor, ampliando le occasioni di partecipazione e confronto creativo.

“Con questa risposta i giovani ci dicono che il cinema è ancora un terreno vivo di ricerca e immaginazione – sottolinea l’assessore alla Cultura Michele Lari – C’è voglia di cinema e c’è voglia di partecipare. La Cineteca diventa così uno spazio di confronto tra generazioni e linguaggi, capace di rinnovarsi attraverso gli sguardi più freschi e curiosi. Questo progetto si inserisce nell’orizzonte del Piano Strategico della Cultura che il Comune sta elaborando, figlio del dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura, un dossier che aveva posto i giovani al proprio centro. Oggi raccogliamo quell’eredità e la trasformiamo in azioni concrete, capaci di dare voce e responsabilità alle nuove generazioni”.

“La partecipazione di tanti under 30 conferma la voglia dei giovani di essere protagonisti, non solo spettatori. Con ‘Curatori per un giorno’ offriamo loro fiducia, responsabilità e l’opportunità di farsi conoscere, trasformando le politiche giovanili in esperienze concrete – aggiunge l’assessora alle Politiche Giovanili Francesca Mattei - È un modello che vogliamo rafforzare, perché dimostra come i giovani siano capaci di portare idee originali e di contribuire in modo attivo alla vita culturale della città. Investire in iniziative come questa significa costruire comunità più inclusive e creative, capaci di guardare al futuro con slancio”.