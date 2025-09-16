Riparte la pesca e al Mercato Coperto il prodotto va a ruba in poche ore

Dopo lo stop al fermo pesca, c'era grande attesa a Rimini per il ritorno in mare dei pescherecci e la grande affluenza in mattinata al Mercato Coperto di via Castelfidardo lo dimostra. Nel primo giorno in cui il prodotto fresco ha fatto ritorno sui banchi, molti operatori già alle 11 lo avevano venduto tutto anche per via del prezzo concorrenziale - fa sapere la direzione del Mercato. Le imbarcazioni della Marineria riminese hanno pescato in quantità considerevoli mazzancolle, canocchie e seppiolini oltre a triglie e sogliole e tanto altro ancora. I pescatori prevedono che anche per i prossimi giorni ci sarà abbondanza di prodotto. Ma visto come i banchi sono stati presi d'assalto in questa prima giornata, meglio muoversi per tempo.





