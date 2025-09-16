Grande affluenza
Riparte la pesca e al Mercato Coperto il prodotto va a ruba in poche ore
In foto: il mercato coperto preso d'assalto
di Redazione
1 min
Mar 16 Set 2025 13:50 ~ ultimo agg. 14:20
Dopo lo stop al fermo pesca, c'era grande attesa a Rimini per il ritorno in mare dei pescherecci e la grande affluenza in mattinata al Mercato Coperto di via Castelfidardo lo dimostra. Nel primo giorno in cui il prodotto fresco ha fatto ritorno sui banchi, molti operatori già alle 11 lo avevano venduto tutto anche per via del prezzo concorrenziale - fa sapere la direzione del Mercato. Le imbarcazioni della Marineria riminese hanno pescato in quantità considerevoli mazzancolle, canocchie e seppiolini oltre a triglie e sogliole e tanto altro ancora. I pescatori prevedono che anche per i prossimi giorni ci sarà abbondanza di prodotto. Ma visto come i banchi sono stati presi d'assalto in questa prima giornata, meglio muoversi per tempo.
Altre notizie
tutti gli appuntamenti
Garbo, De Niro, i corti e le altre rassegne. Il Cinema Fulgor riapre le porte
di Redazione
Subentra il col. Poggi
GdF, cambio al vertice. Dopo 4 anni il colonnello Coscarelli lascia il comando
di Redazione
VIDEO
aggiunte tre nuove date
“Curatori per un giorno”: 60 giovani rispondono alla call della Cineteca
di Redazione
di Redazione
Meteo Rimini