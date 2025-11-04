  
RICCIONE

Nuovo Lungomare del Sole: entro marzo completati i lavori fino a viale Cellini

In foto: sindaca e giunta sul cantiere
sindaca e giunta sul cantiere
di Redazione   
Mar 4 Nov 2025 14:06 ~ ultimo agg. 14:11
Tempo di lettura 3 min
Entro marzo 2026 sarà concluso l’ultimo tratto  del primo stralcio del nuovo Lungomare del Sole di viale Torino, in corrispondenza dei viali Canova e Cellini. Simultaneamente, ad inizio 2026, partiranno i lavori del secondo stralcio, tra viale Cellini e viale San Gallo per essere terminati ad inizio 2027.  

Lo stato di avanzamento dell’opera è stato presentato oggi alla stampa direttamente sul cantiere dalla sindaca Daniela Angelini e dalla giunta comunale, accompagnate da consiglieri, tecnici comunali e progettisti, in occasione della decima tappa di Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro”, un percorso di scoperta dei principali lavori pubblici. Dopo la conclusione del primo tratto lungo 250 metri tra piazzale Marinai d’Italia e viale Canova e aperto al transito nel giugno 2025, gli operai ad oggi sono al lavoro nel secondo e ultimo tratto di questo primo stralcio, lungo 350 metri che arriverà a viale Cellini per 600 metri complessivi di lunghezza. Termine dei lavori previsto: entro marzo 2026. 

L’investimento di questo primo stralcio ammonta a 1.665.000 euro ed è stato oggetto di finanziamento nell’ambito del bando “Pr Fesr Bando piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclopedonale" per 1.165.500 euro. È in fase di approvazione il progetto esecutivo che estenderà la riqualificazione del lungomare per ulteriori 480 metri, raggiungendo viale San Gallo. L’inizio dei lavori è previsto nei primi mesi del 2026, con completamento nel 2027.

Si tratta di progetto che unisce natura, architettura e mobilità sostenibile in un unico disegno, con percorsi pedonali e ciclabili immersi nel verde, spazi di sosta e relax, dune naturali e nuove alberature, con l’obiettivo di restituire alla zona sud di Riccione una bellezza contemporanea e rispettosa dell’ambiente urbano. Non solo un intervento urbanistico, ma una visione di città: un luogo dell’andare che diventa anche luogo dello stare, dove la qualità dello spazio pubblico si intreccia al benessere delle persone.  L’illuminazione a Led dal design minimale renderà il lungomare elegante e sicuro anche di notte, mentre le aree di sosta offriranno portabici, colonnine di ricarica per e-bike e punti di manutenzione, a supporto di una mobilità dolce e consapevole. L’opera, dal valore complessivo di 6,3 milioni di euro, ridisegnerà entro il 2027 l’intera zona sud di Riccione fino ad arrivare ai confini con Misano Adriatico, creando un waterfront verde e contemporaneo, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e operatori privati

“Il Lungomare del Sole è una dichiarazione d’amore verso la nostra città e verso il mare – dichiara la sindaca di Riccione Daniela Angelini –. È la sintesi della nostra idea di futuro: una Riccione più verde, più accogliente, dove il paesaggio torna protagonista e lo spazio pubblico diventa occasione di incontro e benessere. È un progetto pensato per tutti – bambini, famiglie, anziani, persone con disabilità – dove ogni elemento architettonico racconta una comunità che cresce, che si prende cura di sé e del proprio ambiente e restituisce ai riccionesi spazi armoniosi in cui muoversi liberamente a piedi o in bicicletta.”

Il prossimo appuntamento dell’iniziativa “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro” è fissato per martedì 18 novembre alle ore 13 e sarà dedicato alla riqualificazione dell’ex Mattatoio che prevede la realizzazione del progetto della “ Città dei ragazzi”.

 

