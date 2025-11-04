Riccione, incendio al tetto di un palazzo in viale Lavagna

Intorno alle 19,30 di lunedì 3 novembre è divampato un incendio sul tetto di un condominio di tre piani in via Lavagna a Riccione. I residenti, tutti illesi, sono stati fatti evacuare mentre i Vigili del Fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. L'intervento è proseguito fino a l'1. L'appartamento all'ultimo piano è stato dichiarato inagibile. Nell'immobile, a quanto emerso, sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione per porre rimedio ad infiltrazioni d'acqua. Ancora da accertare le cause dell'incendio.