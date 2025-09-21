Giornata della pace: un bus della linea 11 colorato con le tinte dell'arcobaleno

In occasione del 21 settembre, Giornata internazionale della Pace, istituita nel 1981 dalle Nazioni Unite un bus della linea 11 di Start Romagna sarà colorato con le tinte dell’arcobaleno, simbolo della bandiera della pace. Anche la scelta dell’itinerario non è casuale - spiega l'azienda del trasporto pubblico: si tratta infatti di un percorso storico del territorio e si vuole richiamare l’articolo 11 della Costituzione italiana, quello che sancisce con forza che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa”.

“Viviamo in un tempo in cui il concetto di pace assume un valore esistenziale - è il commento del Presidente di Start Romagna, Andrea Corsini -. Ognuno di noi ha il dovere di utilizzare i propri strumenti per prendere posizione e far sentire la propria voce. Noi, in Romagna, lo facciamo colorando un nostro bus con i simboli della pace: un mezzo che, oltre a trasportare persone, porta con sé un messaggio sociale, consapevoli di muoverci, come recita il nostro payoff, nella giusta direzione”.