Nuovo centro residenziale a Ospedaletto di Coriano, sabato l'inaugurazione

Sabato sarà inaugurato il nuovo Centro Residenziale in via Borgata 53 a Ospedaletto di Coriano, un luogo pensato per accompagnare le persone adulte con disabilità in percorsi di autonomia abitativa, favorendo l'indipendenza, la socializzazione e la piena partecipazione alla vita della comunità. Alle ore 11.00 è previsto il taglio del nastro alla presenza delle Autorità locali. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Un nuovo spazio per abitare, crescere e diventare autonomi - spiega l'Amministrazione Comunale di Coriano - promosso dal Comune di Coriano nell’ambito delle progettualità del Distretto socio-sanitario di Riccione, il Centro nasce per offrire alle persone adulte con disabilità nuove opportunità per sperimentare una vita il più possibile indipendente, attraverso percorsi personalizzati di accompagnamento all’autonomia.