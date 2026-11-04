Ciclabile su via Foglino a Torre Pedrera. Saranno esproriati frustoli di terreno

In arrivo a Torre Pedrera una nuova pista ciclabile. Sarà su via Foglino e il progetto, per cui l'amministrazione comunale investirà 600mila euro, interessa il lato nord della strada, in direzione Ravenna, nel tratto compreso tra il parcheggio adiacente alla linea ferroviaria e il collegamento con la pista già esistente vicino all'area sportiva di Torre Pedrera. Per ricavare lo spazio necessario la sede stradale sarà allargata, con l'acquisizione di alcune porzioni di terreno oggi di proprietà privata.

L'opera si trova ancora nella fase preliminare: la Giunta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione che ne definisce le caratteristiche e i passaggi successivi, che prevedono il progetto di fattibilità tecnico-economica e quello esecutivo, poi l'affidamento e l'esecuzione dei lavori. Il cantiere dovrebbe durare circa cinque mesi.