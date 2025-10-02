Nuova veste per “Il museo delle nostre radici a Scolca” che raccoglie preziosi oggetti liturgici che ripercorrono la vita della chiesa di San Fortunato di Rimini, dalle sue origini con i monaci olivetani. Nel fine settimana, dopo le messe sarà possibile visitare il nuovo allestimento. Il momento centrale sarà domenica dopo la liturgia delle 11 presieduta dal Vescovo Anselmi.

https://www.icaroplay.it/programmi/nuova-veste-per-il-museo-delle-nostre-radici-a-scolca-sul-colle-di-covignano/

Ostensori, vesti, calici e candelabri, antiche stampe e quadri. C’è la vita liturgica di secoli nel nuovo allestimento del museo di Scolca, nella parrocchia di San Fortunato sul colle di Covignano. Inaugurato nel 2008 oggi trova nuova vita, adiacente alla sacrestia: nelle teche, come in scrigni, sono raccolti oggetti che raccontano le radici e che sono un’occasione per rileggere il presente. In molti casi si tratta di oggetti liturgici utilizzati dai monaci benedettini del Monte Oliveto, che ressero l’abbazia fino alle soppressioni napoleoniche.