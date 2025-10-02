  
Indietro
menu
menu

Visite dal fine settimana

Nuova veste per “Il museo delle nostre radici a Scolca” sul Colle di Covignano

In foto: la chiesa di San Fortunato
la chiesa di San Fortunato
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 2 Ott 2025 18:25 ~ ultimo agg. 18:31
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nuova veste per “Il museo delle nostre radici a Scolca” che raccoglie preziosi oggetti liturgici che ripercorrono la vita della chiesa di San Fortunato di Rimini, dalle sue origini con i monaci olivetani. Nel fine settimana, dopo le messe sarà possibile visitare il nuovo allestimento. Il momento centrale sarà domenica dopo la liturgia delle 11 presieduta dal Vescovo Anselmi.

https://www.icaroplay.it/programmi/nuova-veste-per-il-museo-delle-nostre-radici-a-scolca-sul-colle-di-covignano/

Ostensori, vesti, calici e candelabri, antiche stampe e quadri. C’è la vita liturgica di secoli nel nuovo allestimento del museo di Scolca, nella parrocchia di San Fortunato sul colle di Covignano. Inaugurato nel 2008 oggi trova nuova vita, adiacente alla sacrestia: nelle teche, come in scrigni, sono raccolti oggetti che raccontano le radici e che sono un’occasione per rileggere il presente. In molti casi si tratta di oggetti liturgici utilizzati dai monaci benedettini del Monte Oliveto, che ressero l’abbazia fino alle soppressioni napoleoniche. 

Altre notizie
il volantino
Ritrovo alle 9.30 all'Arco

Sciopero generale "in difesa di Flotilla e per Gaza". Manifestazione a Rimini
di Redazione
Marco Croatti
Da lunedì i rimpatri

Flottilla, Croatti tra primi sbarcati ad Ashdod. Tajani: tutti in buona salute
di Redazione
VIDEO
Festa per la Gioielleria Tamburini
venerdì 3 ottobre

50 anni per la Gioielleria Tamburini, che festeggia con un evento in via Mentana
di Redazione
la cantina Ottaviani
dal 21 ottobre al 2 dicembre

Cantine e trattorie in Cantina. Quattro serate per degustare e ascoltare storie
di Redazione
traffico nel Rione Clodio
Residenti via Ducale

Ztl del Centro Storico. Il comitato attacca: ennesimo rinvio dell'accensione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO