A Sant'Ermete saranno messe in sicurezza le fermate TPL sulla Marecchiese

Prenderanno avvio nella primavera 2026 i lavori di messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche in due fermate del trasporto pubblico locale in via Marecchiese, in prossimità dell’incrocio con via Trasversale Marecchia a Sant'Ermete di Santarcangelo. Dopo il via libera di Anas, ente competente per il tratto di strada interessato, nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo.

Entrambe le fermate saranno interessate da un intervento di prolungamento del marciapiede esistente, la realizzazione di una rampa terminale e della pavimentazione tattile, con accessibilità garantita alle persone con disabilità, che potranno agevolmente salire sull’autobus grazie all’altezza delle banchine pari a 15 centimetri, la stessa quota della pedana del bus. Sul lato Sant’Ermete di via Marecchiese, la piattaforma sarà larga 2,4 metri per consentire l’installazione di una pensilina da parte di Patrimonio Mobilità Romagna.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 25mila euro, finanziati con i fondi della Regione Emilia-Romagna erogati dall’Agenzia Mobilità Romagnola, che nell’ambito dei contributi per la riqualificazione del trasporto pubblico locale ha assegnato al Comune di Santarcangelo circa 57mila euro.

“Delle risorse complessive, 32mila euro hanno finanziato gli interventi, già realizzati nei mesi scorsi, in tre fermate del bus a Santa Giustina e Canonica. "A Santa Giustina lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche – dichiara la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Michela Mussoni – hanno consentito non solo di migliorare la fruibilità della fermata per le persone con disabilità, ma anche di rendere accessibile l’ingresso alla pista ciclopedonale che collega la frazione al centro, mentre a Canonica il miglioramento dell’accessibilità ha portato anche a una generale riqualificazione della zona con nuove aiuole”.

“Anche l’intervento sulle due fermate lungo la Marecchiese, che abbiamo scelto poiché sono molto frequentate dai pendolari e studenti, oltre che punto di interscambio tra le linee da e per Santarcangelo, Rimini, Novafeltria e San Marino, porterà un miglioramento sia dal punto di vista dell’accessibilità, sia per quanto riguarda la sicurezza e la qualità urbana”, conclude la vicesindaca Mussoni.