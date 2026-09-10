Nuova Marecchiese. Valmarecchia Futura: da Anas mancato rispetto dei tempi

Il Comitato Valmarecchia Futura esprime forte apprensione l'evoluzione dell'iter per la realizzazione della Nuova Marecchiese. "Un percorso che, nei primi mesi dell’anno, ha visto annunci, tavoli tecnici e successive richieste di chiarimento da parte dei cittadini".

Dopo il via libera alla progettazione, spiega il Comitato, "ci aspettavamo che Anas rispettasse il cronoprogramma indicato in Regione il 10 febbraio scorso, quando era stata annunciata per fine luglio la presentazione ufficiale del DOCFAP, il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali". Ora invece si esprime il" rammarico per un ritardo che alimenta frustrazione in un territorio che, da anni, attende risposte concrete. La questione non è più rinviabile: ogni ulteriore slittamento pesa e ha un costo in termini di mobilità, sicurezza e sviluppo economico dell’entroterra riminese".

La richiesta ad Anas è di "recuperare subito il tempo perduto e di presentare senza ulteriori rinvii le proposte progettuali. Allo stesso tempo invitiamo tutti i comuni della vallata, la Provincia di Rimini e la Regione Emilia-Romagna a mantenere un confronto aperto e pragmatico, nell’interesse del territorio".