Rimini conferma un'attenzione particolare all'inclusione scolastica. È quanto emerge dall'ultima elaborazione di Openpolis (i dati Istat sono del 2023), che rileva come il 68,65% delle scuole nella provincia di Rimini, frequentate da alunne e alunni con disabilità, disponga di strumenti informatici adattati. Rispetto alla precedente rilevazione riferita al 2022, la percentuale cresce di 0,94 punti, consentendo a Rimini di guadagnare posizioni nella graduatoria regionale e di attestarsi oggi al secondo posto, alle spalle della sola Ravenna. Uno degli strumenti più rilevanti per l’inclusione didattica – soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle nuove tecnologie – è la disponibilità di postazioni informatiche adattate.

Provincia % scuole con postazioni informatiche adattate (Istat 2023) Ravenna 72,02% Rimini 68,65% Bologna 67,09% Modena 66,46% Reggio Emilia 63,27% Piacenza 60,63% Ferrara 59,14% Forlì-Cesena 58,08% Parma 53,09%

Fonte: elaborazione Openpolis - Con i Bambini su dati Istat 2023. Ultimo aggiornamento: luglio 2026.

"Il fatto che Rimini migliori il proprio dato – dichiara Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative - e salga al secondo posto in Emilia-Romagna conferma la validità di un percorso che negli anni ha visto crescere investimenti, professionalità e servizi dedicati ai bambini e alle bambine con bisogni particolari. Nel solo 2025 il Comune di Rimini ha destinato oltre 6 milioni di euro agli interventi e alle figure specialistiche per l'inclusione educativa, rafforzando la rete di sostegno a famiglie, scuole e operatori. Dietro questi numeri non ci sono soltanto strumenti tecnologici, ma una scelta precisa: considerare l'inclusione come una componente essenziale della qualità del nostro sistema educativo, che rende possibile una scuola sempre più inclusiva e capace di offrire opportunità a tutte e tutti"..





