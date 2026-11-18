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Inclusione scolastica. Rimini seconda in regione per strumenti informatici
di Redazione
2 min
Rimini conferma un'attenzione particolare all'inclusione scolastica. È quanto emerge dall'ultima elaborazione di Openpolis (i dati Istat sono del 2023), che rileva come il 68,65% delle scuole nella provincia di Rimini, frequentate da alunne e alunni con disabilità, disponga di strumenti informatici adattati. Rispetto alla precedente rilevazione riferita al 2022, la percentuale cresce di 0,94 punti, consentendo a Rimini di guadagnare posizioni nella graduatoria regionale e di attestarsi oggi al secondo posto, alle spalle della sola Ravenna. Uno degli strumenti più rilevanti per l’inclusione didattica – soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle nuove tecnologie – è la disponibilità di postazioni informatiche adattate.
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Provincia
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% scuole con postazioni informatiche adattate (Istat 2023)
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Ravenna
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72,02%
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Rimini
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68,65%
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Bologna
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67,09%
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Modena
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66,46%
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Reggio Emilia
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63,27%
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Piacenza
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60,63%
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Ferrara
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59,14%
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Forlì-Cesena
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58,08%
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Parma
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53,09%
Fonte: elaborazione Openpolis - Con i Bambini su dati Istat 2023. Ultimo aggiornamento: luglio 2026.
"Il fatto che Rimini migliori il proprio dato – dichiara Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative - e salga al secondo posto in Emilia-Romagna conferma la validità di un percorso che negli anni ha visto crescere investimenti, professionalità e servizi dedicati ai bambini e alle bambine con bisogni particolari. Nel solo 2025 il Comune di Rimini ha destinato oltre 6 milioni di euro agli interventi e alle figure specialistiche per l'inclusione educativa, rafforzando la rete di sostegno a famiglie, scuole e operatori. Dietro questi numeri non ci sono soltanto strumenti tecnologici, ma una scelta precisa: considerare l'inclusione come una componente essenziale della qualità del nostro sistema educativo, che rende possibile una scuola sempre più inclusiva e capace di offrire opportunità a tutte e tutti"..
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