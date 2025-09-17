  
Colombo: volano economico

Nuova area camper a San Leo. Il comune vince un bando

In foto: archivio
archivio
di Redazione   
Mer 17 Set 2025 16:13 ~ ultimo agg. 16:21
C'è anche San Leo tra i comuni che accedono al finanziamento di 25milioni che il Governo ha stanziato per la nascita e la riqualificazione di oltre 4.400 piazzole per camper in tutta Italia. L'amministrazione si è, infatti, aggiudicata uno dei bandi che punta a valorizzare il patrimonio paesaggistico dell'entroterra, grazie ad un potenziamento del turismo open air. 

"Da sempre camperista, non posso che esprimere soddisfazione e gratitudine al Governo Meloni e al Ministro Daniela Santanchè per aver creduto in un settore fondamentale come quello del turismo all’aria aperta. Sono Stata a San Leo diverse volte in Camper ed ora grazie alla lungimiranza del Sindaco un sogno è diventato realtà. Il turismo all'aria aperta è in forte crescita, un volano economico per i territori interni e per i piccoli borghi, favorendo l’indotto di ristorazione, artigianato e commercio locale." commenta la parlamentare di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo.

"Per la prima volta - prosegue - si riconosce il turismo in camper come parte integrante dell’offerta nazionale, con risorse dedicate a nuove aree di sosta e alla riqualificazione di quelle esistenti. È un investimento che guarda al futuro".

