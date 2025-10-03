  
Indietro
menu
menu

intercettati in un agriturismo

Novantenne rapinata a Bellaria, i responsabili fermati in Veneto

In foto: Carabinieri
Carabinieri
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 3 Ott 2025 10:40 ~ ultimo agg. 11:02
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Immobilizzata, legata con una corda e imbavagliata. I fatti risalgono alla notte tra il 10 e l’11 settembre scorso, quando un 30enne tunisino e una 40enne originaria di Montebelluna (entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali) si erano introdotti nell’abitazione di una 90enne che viveva sola a Bellaria Igea-Marina, dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso. Dopo averla resa inoffensiva, avevano rovistato l’appartamento alla ricerca di denaro e preziosi, e si erano impossessati di una catenina d’oro, di 500 euro in contanti e avevano sottratto alla donna sia il cellulare sia il cordless, per impedirle di chiedere aiuto. Prima di darsi alla fuga a bordo della Mercedes della vittima, dopo averle sottratto anche le chiavi dell’auto, la donna, che nel corso della colluttazione aveva riportato danni alle costole, era stata minacciata di gravi conseguenze qualora avesse denunciato l’accaduto. 

Le ricerche, condotte dalla Stazione Carabinieri di Bellaria Igea-Marini (RN) con il supporto del Nucleo Investigativo di Rimini, hanno consentito di localizzare i due nel territorio vicentino. Nel comune di Altivole (TV), questa mattina i militari del Nucleo Operativo di Castelfranco Veneto hanno fatto scattare il blitz, bloccando gli autori della rapina presso un agriturismo nel quale avevano trascorso la notte. I fermati, associati alla casa circondariale di Treviso, dovranno rispondere dei reati di concorso in rapina aggravata in abitazione e lesioni personali gravi cagionate alla vittima. 

Altre notizie
Croatti negli studi di icaro TV
Aggiornamenti dal ministero

Flottilla. Liberati il senatore Croatti e gli altri parlamentari
di Redazione
@Adriapress
"Blocchiamo tutto"

Massiccia partecipazione al corteo pro Gaza. In stazione bloccato binario
di Redazione
FOTO
la chiesa di San Fortunato
Visite dal fine settimana

Nuova veste per “Il museo delle nostre radici a Scolca” sul Colle di Covignano
di Redazione
VIDEO
il volantino
Ritrovo alle 9.30 all'Arco

Sciopero generale "in difesa di Flotilla e per Gaza". Manifestazione a Rimini
di Redazione
repertorio
pubblicizzati su instagram

Falsi green pass per andare a San Siro e in discoteca, in sei a rischio processo
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO