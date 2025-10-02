  
Indietro
menu
menu

"Blocchiamo tutto"

Massiccia partecipazione al corteo pro Gaza. In stazione bloccato binario

In foto: @Adriapress
@Adriapress
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 2 Ott 2025 21:39 ~ ultimo agg. 3 Ott 00:40
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Partecipata e animata manifestazione di protesta nella serata di giovedì a Rimini a sostegno della missione umanitaria della Sumud Global Flotilla, i cui attivisti sono stati fermati dalle forze armate israeliane, e contro lo sterminio a Gaza. Alcune centinaia di persone con cartelli, striscioni e bandiere della Palestina, si sono ritrovati in piazza Tre Martiri, poi in corteo e pronunciando slogan come "blocchiamo tutto" e per la libertà del popolo palestinese, sono andati verso il Corso D'Augusto, per poi passare su via Gambalunga, piazza Cesare Battisti, via Dante, via IV novembre dove si sono fermati davanti alla Prefettura, per poi fare ritorno in piazza. Lungo il tragitto il corteo ha fatto diverse soste e durante una di queste un po' di persone si è staccata dal gruppo ed è entrata in stazione, scendendo sui binari 3 e 4, srotolando uno striscione che citava: "Siamo l'equipaggio di terra, contro l'economia di guerra: stop al genocidio". Il tutto, a quanto si apprende, si è svolto in modo pacifico.

Molto partecipate anche le manifestazioni "Luci per la Palestina: 100 ospedali per Gaza" che hanno raccolto, anche davanti ai nosocomi di Rimini, Riccione e Cesena, centinaia di sanitari

Al grido "Blocchiamo tutto" anche lo sciopero generale di domani, promosso da Cobas, a cui si sono aggiunte Usb e CGIL, per cui si prevede, anche nel riminese, una massiccia partecipazione. Il presidio è atteso per le 9,30 davanti all'arco d'Augusto, da dove, poi, partirà il corteo.

Altre notizie
(Ph. EGiolai)
Club Nautico Rimini

A Rimini ultime regate nazionali ranking Open Skiff e RS AEro
di Icaro Sport
FOTO
Giocatori, tecnici, dirigenti e l'assessore Michele Lari al TC Viserba
Presentata la squadra

Parte l'avventura del TC Viserba in A2. Obiettivo salvezza, il sogno i play off
di Icaro Sport
VIDEO
la chiesa di San Fortunato
Visite dal fine settimana

Nuova veste per “Il museo delle nostre radici a Scolca” sul Colle di Covignano
di Redazione
VIDEO
il volantino
Ritrovo alle 9.30 all'Arco

Sciopero generale "in difesa di Flotilla e per Gaza". Manifestazione a Rimini
di Redazione
repertorio
pubblicizzati su instagram

Falsi green pass per andare a San Siro e in discoteca, in sei a rischio processo
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO