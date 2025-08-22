  
aveva 62 anni

Escursionista riminese muore dopo una caduta sulle Dolomiti

In foto: il percorso
il percorso
di Redazione   
Ven 22 Ago 2025 16:55 ~ ultimo agg. 18:02
Una donna di 62 anni originaria di Reggio Emilia e residente a Rimini, Paola Casalboni, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi in seguito ad caduta lungo il Sentiero dell’Orso, che da Madonna di Campiglio porta a Malga Vallesinella alta. L’escursionista stava camminando in compagnia del figlio quando, dopo aver probabilmente messo un piede in fallo è ruzzolata per 150 metri fuori traccia, arrestando la propria caduta soltanto lungo il parallelo sentiero sottostante. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 14.20 da parte del figlio, che aveva assistito impotente alla scena, mentre una seconda chiamata è giunta anche pochi minuti più tardi da parte di altri passanti che si trovavano sul sentiero sottostante e si erano imbattuti nel corpo esanime dell’escursionista.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raggiungevano via terra il luogo dell’incidente. L’elicottero ha sbarcato nei pressi della donna il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, il cui medico ha immediatamente provveduto ad eseguire le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. Dopo il nulla osta delle autorità per la rimozione, la salma è stata elitrasportata a valle.

