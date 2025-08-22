Ai domiciliari l'80enne arrestato per palpeggiamenti a minore sull'autobus

Il Gip del Tribunale di Rimini Vinicio Cantarini ha confermato l'arresto e disposto i domiciliari per l'80enne bresciano arrestato lo scorso 13 agosto per molestie sessuali nei confronti di un minore. L'uomo era salito su un autobus a Viserba e aveva cominciato a palpeggiare le parti intime di un 13enne che, impaurito, non è riuscito a reagire. L'amico ha però scattato col telefonino alcune foto dell'anziano che sono state poi diffuse e hanno permesso poche ore dopo di riconoscere il pensionato, arrestato dalla Polizia per violenza sessuale aggravata. L'uomo, che si trovava in vacanza a Cattolica, è difeso dall'avvocato Tiziana Casali. Sconterà i domiciliari nel suo paese di residenza, nel bresciano.