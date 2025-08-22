Rintracciato grazie alle foto
Ai domiciliari l'80enne arrestato per palpeggiamenti a minore sull'autobus
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Ven 22 Ago 2025 17:17 ~ ultimo agg. 17:31
Il Gip del Tribunale di Rimini Vinicio Cantarini ha confermato l'arresto e disposto i domiciliari per l'80enne bresciano arrestato lo scorso 13 agosto per molestie sessuali nei confronti di un minore. L'uomo era salito su un autobus a Viserba e aveva cominciato a palpeggiare le parti intime di un 13enne che, impaurito, non è riuscito a reagire. L'amico ha però scattato col telefonino alcune foto dell'anziano che sono state poi diffuse e hanno permesso poche ore dopo di riconoscere il pensionato, arrestato dalla Polizia per violenza sessuale aggravata. L'uomo, che si trovava in vacanza a Cattolica, è difeso dall'avvocato Tiziana Casali. Sconterà i domiciliari nel suo paese di residenza, nel bresciano.
Altre notizie
di Icaro Sport
Udienza in Corte d'Appello
Resta in carcere il 49enne accusato di coinvolgimento nel sabotaggio Nord Stream
di Redazione
per la fase transitoria
Unione Valconca. Gian Marco Casadei presidente dopo le dimissioni di Ciotti
di Redazione
lascia il museo della città
“La Pietà” di Giovanni Bellini parte per Venezia verso l’intervento di restauro
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini