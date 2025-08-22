  
denuncia e fermo del veicolo

Guida ubriaco con patente sospesa, al controllo mette al volante la fidanzata

di Redazione   
Ven 22 Ago 2025 18:03 ~ ultimo agg. 19:31
Nel corso di un posto di controllo in centro a Rimini, qualche giorno fa, la Polizia Stradale ha denunciato un 25 enne con patente sospesa per guida in stato di ebbrezza. Il giovane alla guida di un autoveicolo è stato notato arrestare improvvisamente la marcia sul margine della carreggiata, e scambiare il proprio posto con quello della fidanzata seduta al suo fianco. Insospettiti, i poliziotti hanno subito intimato l’alt alla vettura e sottoposto a controllo l’effettivo conducente del veicolo, ossia l’uomo, il quale è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Il giovane inoltre è risultato già denunciato la sera prima perché colto di nuovo alla guida in stato di ebbrezza da una pattuglia dello stesso reparto che aveva proceduto al ritiro della sua patente. La nuova denuncia per guida in stato di ebbrezza ha fatto immediatamente scattare il fermo del veicolo. Essendo recidivo, ore il 25enne rischia il ritiro della patente.

 

