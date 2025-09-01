Nidi, mense e trasporto scolastico: tariffe invariate a Bellaria Igea Marina

Per nidi, mese e trasporto scolastico restano invariate le tariffe nel comune di Bellaria Igea Marina per l'anno 2025-2026. “Una scelta che risponde alla volontà di guardare in maniera prioritaria all’educazione dei bambini e al benessere delle nostre famiglie” spiega l’Assessore alla Scuola Francesco Grassi dopo l’approvazione da parte della Giunta.

Si tratta, anzitutto, delle tariffe per la refezione presso le scuole dell'infanzia e primaria, con quote pasto scaglionate in ragione degli Isee a partire rispettivamente da 3,50 e 4,50 euro; “costi che prevedono ulteriori scontistiche a partire dal secondo figlio iscritto al servizio mensa”, precisa Grassi. Tariffe ridotte e decurtazioni a partire dal secondo figlio sono previste anche per il trasporto scolastico, con abbonamenti trimestrali a salire partendo da 40,50 euro e annuali che vanno da 121,50 a 243 euro per la tariffa piena. Costi contenuti che interessano anche il servizio pre scuola, con abbonamenti trimestrali a partire da 45 euro e annuali a partire da 135 euro. Ultima ma non per importanza, “la partita che attiene i nidi d’infanzia, fiore all’occhiello dell’offerta educativa cittadina con una copertura del fabbisogno che sfiora il 100 % delle richieste. Anche in questo caso, e in ragione altresì delle riduzioni per intervento regionale , le rette a carico delle famiglie avranno un impatto relativamente contenuto: a titolo di esempio, 48 euro mensili per gli Isee più bassi o 283,50 euro per i residenti con Isee tra 18.000 e 26.000 euro. Fondamentale sottolineare poi che, grazie al rimborso garantito a livello nazionale dall’Inps, di fatto a Bellaria Igea Marina chi è sotto i 25.000 di Isee si troverà totalmente esentato dal pagamento.”

Inoltre anche i cittadini bellariesi potranno presentare, dal 4 settembre al 24 ottobre, domanda di contributo per l’acquisto dei libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione. Destinatari del contributo sono gli studenti sotto i 24 anni residenti in Emilia Romagna, con situazione economica famigliare Isee sotto i 15.748,78 euro, iscritti alle scuole secondarie di I e II grado o ai percorsi di primo livello che rilasciano un titolo conclusivo del I ciclo dei Centri per Istruzione degli Adulti.