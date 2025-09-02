  
Indietro
menu
menu

dolce vita e fellini

Rimini si guadagna una pagina del Frankfurter Allgemeine Zeitung

In foto: l'articolo
l'articolo
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 2 Set 2025 13:40 ~ ultimo agg. 14:31
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La trasformazione di Rimini è protagonista di un ampio servizio pubblicato sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno dei più autorevoli quotidiani tedeschi, con una tiratura di 182.000 copie. L'articolo dal titolo "Dolce vita für fortgeschrittene" (dolce vita per esperti), firmato dalla giornalista Margit Kohl, racconta il percorso di cambiamento della città attraverso due elementi chiave: l'eredità culturale di Federico Fellini e il progetto di riqualificazione ambientale del Parco del mare.

Il servizio parte dal legame della città con il regista per attrarre un turismo culturale, superando l'immagine del turismo solo estivo. L’articolo dedica poi ampio spazio al progetto Parco del mare, definendolo un esempio virtuoso di rigenerazione urbana sostenibile. 

"Ora asfalto e auto sono scomparsi – scrive la giornalista -. Al loro posto si può passeggiare su una promenade verde con percorsi pedonali e ciclabili, godendo in paradisiaca tranquillità e senza gas di scarico della vista sulla spiaggia", scrive Kohl, sottolineando l'impatto trasformativo dell'intervento, un'area dove natura, sostenibilità e qualità della vita si integrano perfettamente con l'offerta turistica.

L'articolo si conclude sottolineando come Rimini sia riuscita a reinventarsi mantenendo la propria identità. Il servizio è frutto di un viaggio stampa organizzato da APT Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune di Rimini.

Altre notizie
repertorio
Santarcangelo

Lavori Hera: tratti a senso unico in vie Celletta dell’Olio, Cupa, SP14, Marini
di Redazione
Fratelli d'Italia incontra gli operatori ittici a Cesenatico
Nel mirino il rigassificatore

Moria di vongole in Adriatico. Marcello (FdI): evitare che arrivi nel riminese
di Redazione
Mattia Leon Ruggeri
In Giappone

Dal New Rimini alla Nazionale: Ruggeri veste l’azzurro ai mondiali Under 18
di Icaro Sport
FOTO
@Manuel Migliorini
35 anni di servizio

Pensionamento per capo reparto dei Vigili del Fuoco. I pompieri la sua famiglia
di Redazione
FOTO
La locandina del Festival della Cultura Sportiva 2025
Festival Cultura Sportiva

Giovedì ai Giardini dei Palazzi il talk "Tutti gli eventi portano a Rimini"
di Icaro Sport
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO