Rimini si guadagna una pagina del Frankfurter Allgemeine Zeitung

La trasformazione di Rimini è protagonista di un ampio servizio pubblicato sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno dei più autorevoli quotidiani tedeschi, con una tiratura di 182.000 copie. L'articolo dal titolo "Dolce vita für fortgeschrittene" (dolce vita per esperti), firmato dalla giornalista Margit Kohl, racconta il percorso di cambiamento della città attraverso due elementi chiave: l'eredità culturale di Federico Fellini e il progetto di riqualificazione ambientale del Parco del mare.

Il servizio parte dal legame della città con il regista per attrarre un turismo culturale, superando l'immagine del turismo solo estivo. L’articolo dedica poi ampio spazio al progetto Parco del mare, definendolo un esempio virtuoso di rigenerazione urbana sostenibile.

"Ora asfalto e auto sono scomparsi – scrive la giornalista -. Al loro posto si può passeggiare su una promenade verde con percorsi pedonali e ciclabili, godendo in paradisiaca tranquillità e senza gas di scarico della vista sulla spiaggia", scrive Kohl, sottolineando l'impatto trasformativo dell'intervento, un'area dove natura, sostenibilità e qualità della vita si integrano perfettamente con l'offerta turistica.

L'articolo si conclude sottolineando come Rimini sia riuscita a reinventarsi mantenendo la propria identità. Il servizio è frutto di un viaggio stampa organizzato da APT Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune di Rimini.