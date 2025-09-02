In camera bottiglie di champagne rubato per oltre 3600 euro

Quel ragazzo che fumava hashish fuori da un locale di Miramare ha insospettito gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale che hanno deciso di controllare la stanza d'hotel in cui alloggiava. Sospetti confermati visto che il giovane, un 26enne, nella camera aveva 14 bottiglie di prestigiose marche di champagne, tra cui Don Pérignon e Ruinart, e di amaro rubate e del valore di 3.650 euro. Dalle verifiche è risultato che le bottiglie erano il bottino di un colpo messo a segno qualche giorno fa e denunciato da un ristoratore, vittima di tre distinti episodi di sottrazione di bottiglie, pregiate per un valore superiore ai 5.000 euro, ai carabinieri di Riccione. Nella stanza del ragazzo anche una modica quantità di sostanza stupefacente, detenuta per uso personale. La refurtiva recuperata è stata restituita all'esercizio commerciale danneggiato.

Il 26enne è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale e denunciato a piede libero per ricettazione. Dovrà comparire davanti al Giudice del Tribunale di Rimini. Nei suoi confronti vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.