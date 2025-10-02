Natale si avvicina. Presepe di sabbia, villaggio, mercatino e pattinaggio

Archiviata l'estate già si guarda al Natale. Il comune di Rimini ha avviato infatti le procedure di evidenza pubblica per la realizzazione delle installazioni natalizie nella zona del porto. Primo passo, l’avviso per l'assegnazione di un contributo di 45.000 euro per la realizzazione del "Presepe artistico di Sabbia" nell'area della spiaggia libera di Piazzale Boscovich. L'opera dovrà occupare una superficie minima di 450 metri quadrati, composta da almeno 15 gruppi scultorei realizzati da artisti scultori di fama nazionale e internazionale. Il presepe, protetto da una tensostruttura coperta, sarà aperto al pubblico tutti i giorni da sabato 29 novembre per almeno 40 giorni.

A breve sarà pubblicato anche l'avviso pubblico per la realizzazione del villaggio di Natale, sempre al porto, che comprenderà una pista di pattinaggio sul ghiaccio e un mercatino natalizio.

Possono partecipare all'avviso per il presepe di sabbia associazioni, fondazioni, società sportive dilettantistiche e altri soggetti privati che dimostrino di avere esperienza comprovata nella realizzazione di presepi artistici di sabbia da almeno tre anni. Il costo complessivo minimo dell'attività proposta non può essere inferiore a 65.000 euro (al netto di IVA). Il progetto dovrà garantire la piena accessibilità alle persone con disabilità e rispettare criteri ambientali come l'uso di materiali sostenibili, illuminazione LED a basso consumo energetico e corretta gestione dei rifiuti.

Le domande dovranno pervenire entro le 13 del 23 ottobre con relazione del progetto, piano della comunicazione, planimetrie e rendering, oltre ai curricula degli artisti coinvolti.