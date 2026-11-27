Ha permesso di sequestrare circa 4 chili di cocaina il blitz della Squadra Mobile di Rimini, che ha portato all'arresto di un quarantenne, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti riminesi, con la collaborazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cesena, si sono messi sulle tracce dell'uomo. In un garage, nelle sue disponibilità, era nascosta la droga, già suddivisa in quattro panetti e materiale per il confezionamento delle dosi. Determinante nel rinvenimento l'aiuto del cane poliziotto Zico con i conduttori della Polizia Locale di Riccione. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti orologi di valore, gioielli in oro e denaro contante per circa 10.000 euro, per un totale di diverse decine di migliaia di euro. Il 40enne è stato arrestato e portato alla Casa circondariale di Rimini a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.