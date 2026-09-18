Nasce “Net Security Italia”, il Consorzio Sicurezza di Confcommercio Rimini

Confcommercio Rimini presenta Net Security Italia un nuovo Consorzio che raggruppa diverse aziende del settore sicurezza. Un'iniziativa per qualificare la figura professionale e affiancare, per le proprie competenze, il lavoro delle forze dell'ordine. Un Consorzio che riunisce tre importanti realtà del territorio nel settore della sicurezza - Morri, Hunter&McCall e CAPS - e che, sotto il coordinamento di Confcommercio, dedicherà un’Academy interna alla formazione, seguita dal criminologo Massimo Affronte e da figure professionali specializzate. Per contrastare la concorrenza sleale e il ricorso a figure improvvisato. “Net Security Italia” vuole essere un contributo attivo alla sicurezza per la città, rapportandosi con istituzioni e forze dell'ordine, in un periodo di novità e cambiamenti: dalla possibilità per le amministrazioni di utilizzare gli introiti della tassa di soggiorno a questo capitolo, all'introduzione degli street tutor.

"Rimini - ha ricordato il presidente di Confcommercio Rimini Giammaria Zanzini - presenta esigenze molto diverse tra estate e inverno e tra le varie zone della città. “Dalle attività economiche può arrivare un contributo concreto al monitoraggio del territorio, senza sostituirsi alle forze dell’ordine. Più sicurezza per imprese e aree commerciali significa più vivibilità e qualità dell’accoglienza. Gli imprenditori sono pronti a fare la loro parte, ma riteniamo importante che questi servizi e gli investimenti possano trovare anche forme di sostegno pubblico. Non possiamo parlare di qualificazione dell’offerta riminese a strutture e servizi, anche la sicurezza deve farne parte. Per questo nel progetto che ha portato al Consorzio abbiamo voluto requisiti chiari: professionalità, corrette autorizzazioni e personale inquadrato con contratti adeguati”.

Il Consorzio riunisce tre importanti realtà del territorio. “Partiamo con grande entusiasmo e vogliamo creare una struttura capace di rispondere in modo professionale alle esigenze di eventi, iniziative pubbliche e locali – ha spiegato la presidente Melissa Morri, titolare dell’omonima agenzia –. Con il Consorzio ci occupiamo di sicurezza, controllo accessi, hostess, gestione dei flussi e operiamo come Street Tutor qualificati. In Confcommercio abbiamo trovato un alleato eccellente, garanzia di serietà e trasparenza. Ma non siamo un club esclusivo: le porte sono aperte a tutti, ma chiediamo standard etici e operativi molto alti. In un settore in cui a volte regna ancora confusione, abbiamo scelto chiarezza e rispetto delle regole, anche per contrastare la concorrenza sleale”.

Alla formazione sarà dedicata un’Academy interna, seguita direttamente dal criminologo Massimo Affronte e costruita con figure professionali specializzate. L’assessore Juri Magrini ha sottolineato l’importanza della qualificazione dei servizi per eventi e imprese e la necessità di una crescente sinergia tra operatori economici, amministrazione e forze dell’ordine. Ha ricordato il crescente utilizzo degli Street Tutor e indicato il Consorzio come espressione di un territorio pronto a un ulteriore salto di qualità. Sul fronte dei costi, ha aperto alla possibilità di valutare anche l’impiego di una parte delle risorse dell’imposta di soggiorno per interventi collegati alla sicurezza urbana.

Sulla stessa linea il viceprefetto vicario Fiorangelo Angeloni, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e richiamato gli investimenti ministeriali sulla videosorveglianza. La direzione indicata è quella di una sempre maggiore sinergia tra istituzioni e privati, nel rispetto delle competenze, a beneficio dell’intera collettività.