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con l'ostentazione di armi

Slaking e minacce all'ex fidanzata minorenne, chiesto il rinvio a giudizio

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Redazione
   
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Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per un 19enne albanese accusato di stalking nei confronti dell'ex fidanzata oggi 18enne ma minore all'epoca dei fatti. Gli atti persecutori sono cominciati a dicembre 2025, dopo la fine della loro relazione. In un'occasione lei, vistasi seguita, si è rifugiata in un negozio ma lui l'ha aspettata all'esterno per poi seguirla fino a casa. La aspettava fuori da scuola e la fotografava di nascosto col nuovo ragazzo con cui lei usciva. Non le risparmiava ingiurie e minacce verbali, sia in presenza di conoscenti sia tramite whatsapp (messaggi recuperati nonostante lui li avesse cancellati). Il tutto ostentando l'abitudine di girare armato di coltello e tirapugni, ma anche mostrandole una pistola in videochiamata. Il giovane è difeso dall'avvocato Luca Nebbia del Foro di Rimini. Il Gup che deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio è Raffaella Ceccarelli. L'udienza preliminare è fissata per il 19 gennaio. 

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