La bicicletta, scelta quotidiana: crescono i numeri di Bike to work

Continua a crescere anche il progetto Bike to Work. A un anno dal primo bilancio, gli iscritti sono passati da 718 a 852, coinvolgendo ormai nove aziende del territorio. I chilometri percorsi sono saliti a 334.050,70, i viaggi registrati a 94.473 e la CO2 risparmiata dall'avvio dell'iniziativa ha raggiunto i 46.816,90 chilogrammi. Numeri che confermano come la bicicletta stia diventando una scelta sempre più abituale per gli spostamenti casa-lavoro, con ricadute positive sulla qualità dell'aria e sul benessere di chi la utilizza ogni giorno.

E nella giornata di oggi, venerdì 18 settembre, Fortech partecipa alla dodicesima edizione del Bike to Work Day, l'iniziativa promossa da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità, la campagna annuale della Commissione Europea.

Il Bike to Work Day si inserisce nel progetto più ampio del Bike to Work, al quale Fortech aderisce e che nel territorio riminese trova concreta applicazione grazie all'iniziativa promossa dal Comune di Rimini, che incentiva i dipendenti che scelgono la bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro. In occasione della giornata, Fortech coinvolgerà i propri collaboratori in una serie di iniziative dedicate ai temi della mobilità e del benessere. Tra queste, l'invito a raggiungere il luogo di lavoro in bicicletta.

Fortech aderisce al progetto Bike to Work fin dalla sua nascita, nel 2022, e negli anni ha registrato una partecipazione sempre crescente: solo negli ultimi otto mesi, i nostri collaboratori hanno percorso in bicicletta oltre 13.000 km nei tragitti casa-lavoro, evitando l’emissione di circa 1.800kg di CO2. Incoraggiare gli spostamenti in bicicletta significa infatti contribuire a ridurre traffico, favorire la salute fisica e mentale dei dipendenti e diffondere abitudini più consapevoli nei tragitti quotidiani.

Il progetto rientra nelle politiche regionali dedicate alla mobilità attiva e al mobility management, strumenti attraverso i quali la Regione sostiene i Comuni nell’adozione di soluzioni innovative per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Grazie alla sua estesa rete ciclabile e agli interventi realizzati negli ultimi anni per favorire la mobilità dolce, Rimini si conferma un territorio particolarmente adatto allo sviluppo di iniziative che incentivano l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, contribuendo a costruire una città sempre più sostenibile, vivibile e attenta all’ambiente.