Prosegue fino al 13 settembre il servizio dello Shuttlemare

Al 31 agosto sono stati 49.014 i passeggeri trasportati dal Shuttlemare, servizio partito lo scorso 25 aprile. Si tratta di dati in linea con quelli dello scorso anno, quando, nel bilancio finale, i passeggeri furono 49.208. Il servizio di trasporto a chiamata gratuito, svolto da Start Romagna per conto del Comune di Rimini, proseguirà fino il 13 settembre.

Il servizio è rivolto a chi viene dalle aree a monte della ferrovia e deve raggiungere le spiagge a sud di Rimini, dal Porto Canale al Bagno 100, o la zona mare di San Giuliano. È possibile visualizzare l’area di pertinenza del servizio sulla SHUTTLEMARE Map disponibile sui canali informativi di Start Romagna, dove sono indicate in colore arancione le zone urbane per giungere alle spiagge dell’area azzurra e ritorno. Il servizio è fruibile anche dagli utenti con sedia a rotelle, selezionando la necessità al momento della prenotazione.