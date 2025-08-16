  
a Santa Giustina

Mozzicone gettato incautamente: incendio distrugge il ristorante al distributore

In foto: @Adriapress
@Adriapress
di Lamberto Abbati   
Sab 16 Ago 2025 11:53 ~ ultimo agg. 17 Ago 15:12
Tempo di lettura 2 min
E' stato con tutta probabilità un mozzicone di sigaretta gettato incautamente in una fioriera a scatenare il serio incendio che nella notte ha distrutto il bar ristorante della stazione di servizio "Carburanti Paganelli" in via Montalaccio, al confine tra Santa Giustina e Santarcangelo. Le fiamme sono divampate intorno alle 2.40 e in breve tempo hanno divorato prima gli arredi esterni, poi la struttura in legno del locale. Pesantemente danneggiato anche un furgone parcheggiato poco distante. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'intera area, successivamente transennata. In via Montalaccio sono intervenuti anche i carabinieri. Il lancio del mozzicone sarebbe riconducibile ad un gesto tanto incauto quanto accidentale. Al momento è escluso il dolo. 

L'assessore del Comune di Santarcangelo Luca Paganelli, titolare sia del distributore che del bar ristorante (quest'ultimo dato in gestione), ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per il tempestivo intervento che ha evitato conseguenze ben peggiori e i militari dell'Arma per l'umanità dimostrata. Ha poi rivolto un pensiero alla "stupidità dell'uomo - ha scritto sul suo profilo Facebook - che ancora nel 2025 non comprende che le sigarette vanno spente nei posaceneri e non nelle fioriere. Per di più nei pressi di un distributore di carburanti". Distributore che non è stato interessato dalle fiamme e risulta regolarmente aperto.

 

 

