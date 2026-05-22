Moschea Borgo Marina, riscontrati abusi. Renzi (FdI): verificare norme sicurezza

Al centro islamico di Borgo Marina sono stati rilevati alcuni abusi edilizi che sono ora al vaglio della Procura. Lo ha detto l'assessore Juri Magrini al consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi che chiedeva lumi su sopralluoghi e verifiche e sul rispetto delle norme igienico Sanitarie ed edilizie nella struttura.

I primi - ha risposto Magrini - sono stati completati nel 2017 “condotti dalla polizia locale, insieme all’Ufficio Controlli Edilizi e all’AUSL” e ulteriori controlli sono stati realizzati nel corso del 2024. L’esito delle verifiche ha portato a rilevare “difformità, con il riscontro di abusi di carattere edilizio che sono stati comunicati alla Procura della Repubblica, in corso di ripristino con la demolizione di tali abusi”. L'assessore ha ribadito che nel corso degli anni sono quindi state fatte diverse verifiche e anche nei prossimi giorni è in programma un sopralluogo dell’ufficio controlli edilizi e della Polizia Locale.

"Resta il problema politico - ha rimarcato -: ricordo che c’è l’impegno politico da parte del sindaco e della giunta a delocalizzare il centro, con l’avvio di un percorso condiviso con tutto il consiglio comunale, chiesto peraltro dalla stessa minoranza. Un percorso che però proprio sul nascere, come ben ricordiamo, è sfociato in uno scontro tutto e solo interno al centrodestra sulle possibili delle soluzioni alternative. La disponibilità a ragionare insieme da parte dell'amministrazione comunale rimane naturalmente intatta, ma d'altro canto va ancora una volta sottolineato come l'approccio giusto sia quello di lavorare insieme, approccio scelto proprio da questo consiglio, e dunque andrebbe chiarito se tutto il centrodestra condivide ancora questo metodo collaborativo o preferisce dar corda alle proprie tensioni interne".

Insoddisfatto il consigliere Renzi. "Non mi interessa quello che è stato fatto nel 2017 quando il regolamento non c'era ancora (è del 2021) e neppure i controlli edilizi generici della polizia locale - ha detto -. Il comune deve accertare con l'Ausl e i Vigili del Fuoco la compatibilità dell'immobile di Borgo Marina adibito a moschea con il rispetto delle norme vigenti riguardanti la salute e la sicurezza delle centinaia di frequentatori di quel luogo di culto."