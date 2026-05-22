Rimini Beat. Musica di seta diventa APS e propone corsi gratuiti per i ragazzi

Musica di Seta diventa anche Associazione di Promozione Sociale (APS) e avvia un bel progetto musicale gratuito per i giovani. Nata nel 2020 con l’obiettivo di valorizzare la musica d’autrice come espressione artistica e culturale, Musica di Seta amplia oggi la propria missione, riconoscendo nella musica uno strumento potente di inclusione, dialogo e crescita collettiva. Si comincia con un primo progetto dal titolo Rimini Beat. Suoniamo in rete, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Rimini, presentato a valere sulla misura ''CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI. OBIETTIVI, AZIONI PRIORITARIE, CRITERI DI SPESA E PROCEDURE PER L'ANNO 2026 (L.R. N. 14/2008 E SS.MM.II.)'' e sostenuto da Riviera Banca.

Il progetto Rimini Beat. Suoniamo in rete consiste in 4 laboratori gratuiti: Scrittura, Produzione Musicale, Tecnico del suono e Strategie di Comunicazioni per la musica. L’intento è quello di trasformare una passione, un’idea, una curiosità in qualcosa di reale, guidati da professionisti del settore. I laboratori si svolgeranno tra settembre e dicembre 2026 in tre centri giovani della città: Casa Pomposa, Centro Sociale Grotta Rossa e Rm25. Le realtà professionali coinvolte sono: Deck Lab, Shareman Group, Live Music Rimini, Lay Studios e Musica di Seta. Si creerà musica insieme che verrà presentata a dicembre in una cornice importante del Comune di Rimini.

Si terranno tre open day per illustrare il progetto, anch’essi gratuiti, aperti tutti e a tutte: martedì 26 maggio presso Casa Pomposa ore 17.30, mercoledì 27 maggio presso Rm25 ore 17.30 e giovedì 28 maggio ore 18 presso Centro Sociale Grotta Rossa.

“Crediamo che la musica possa generare connessioni autentiche e opportunità concrete per le persone. Diventare APS significa dare ancora più forza a questa visione, mettendo la nostra esperienza al servizio della comunità e sviluppando progetti strutturati che possano incidere positivamente sul benessere individuale e collettivo. Offriamo occasioni reali di partecipazione e crediamo nella costruzione di reti territoriali solide. In un mondo che corre troppo veloce per accorgersi di chi resta indietro, la cultura diventa una carezza collettiva, un ponte invisibile che unisce storie diverse. E la musica, più di ogni altra forma, ha questa forza gentile e rivoluzionaria: non chiede permesso, non guarda documenti, non distingue accenti o provenienze. Rimini Beat è il nostro primo passo collettivo, Il primo di tanti in cui la musica diventa un linguaggio comune, un rifugio, una possibilità.” Chiara Raggi, Presidente Musica di Seta APS

"Esprimo grande soddisfazione per la collaborazione a questo progetto, che interpreta in modo concreto e propositivo il ruolo della musica come strumento di crescita personale e collettiva, e rappresenta un esempio virtuoso di come istituzioni pubbliche e privati possano lavorare insieme per obiettivi comuni e incidere realmente sulla qualità della vita dei ragazzi e delle ragazze, promuovendo inclusione sociale, partecipazione attiva e crescita culturale. L’iniziativa pone al centro un messaggio fondamentale: la musica può e deve diventare veicolo di benessere e appartenenza. Attraverso percorsi dedicati, i giovani hanno l’opportunità di esprimere sé stessi, rafforzare relazioni positive e sviluppare competenze significative. Ci interessa investire nel loro futuro, valorizzando talenti spesso inespressi e creando nuove prospettive occupazionali.” Francesca Mattei, Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Rimini

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