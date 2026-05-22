Dal Molise a Rimini: Lucia compie 100 anni

Questa mattina l'assessore Francesco Bragagni ha fatto visita alla signora Lucia Antonietta D'Abbieri per portarle gli auguri dell'intera Amministrazione Comunale nel giorno del suo centesimo compleanno. In occasione della visita, l'assessore le ha consegnato la medaglia del bimillenario e il biglietto di auguri a firma del Sindaco, accolti con grande commozione dalla famiglia riunita per i festeggiamenti.

Nata il 22 maggio 1926 a Trivento, in provincia di Campobasso, Lucia Antonietta ha trascorso i primi quarant'anni della sua vita nel cuore del Molise, terra silenziosa e piena di tradizioni. Nel 1966 il matrimonio con un Ufficiale Giudiziario riminese la portò a Rimini, dove ha cresciuto tre figli e visto nascere tre nipoti, portando con sé le tradizioni culinarie della sua terra d'origine. Celebre tra parenti e amici per la sua salsiccia tagliata al coltello secondo l'antica ricetta molisana, quando le chiedono il segreto della sua longevità risponde con semplicità: buona cucina e un bicchiere di vino a ogni pasto.