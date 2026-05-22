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primo sopralluogo

Vasco Rossi davanti al palco del Neri. 'Non vedo l'ora che cominci'

In foto: dal profilo Instagram di Vasco Rossi
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Redazione
   
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"Non vedo l’ora che cominci tutto. Non vedo l’ora di possedere questo palco strepitoso, di suonarlo qui a Rimini e poi portarlo in giro per l’Italia". Lo scrive Vasco Rossi a commento delle foto pubblicate oggi su Instagram che lo ritraggono nel sopralluogo al Romeo Neri dove suonerà venerdì 29 maggio per il soundcheck dedicato al fan club e sabato 30 maggio per la data zero del tour. "È un giro diverso dal solito. Lontano dalle grandi città. Non sto più nella pelle! Evviva!!!”, aggiunge il rocker. Nel frattempo, davanti al Grand Hotel di Rimini, dove come di consueto alloggia nei suoi soggiorni riminesi, ci sono ogni giorno tanti fan ad aspettare il loro idolo.

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