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Estate record per Tper

I treni dei turisti fanno il pieno: 110mila da Milano, 88mila dal Piemonte

In foto: i regionali di Trenitalia Tper
i regionali di Trenitalia Tper
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Numeri importanti per l'estate dei treni regionali di Trenitalia Tper che si confermano un punto di riferimento per i turisti. Nei mesi di luglio e agosto sono stati utilizzati da oltre 7,3 milioni di persone dirette verso la costa emiliano-romagnola, le città d'arte e gli altri territori della regione con una crescita del 2,2% sul 2025. I servizi del fine settimana tra il Piemonte e la Riviera Romagnola hanno registrato oltre 88 mila presenze, mentre i collegamenti del week end tra Venezia e Cattolica hanno trasportato 20 mila persone. Ancora meglio la tratta Milano, Ravenna e Rimini: i collegamenti diretti del fine settimana tra il capoluogo lombardo e la costa romagnola hanno registrato 110 mila presenze, in crescita dell’8,4% rispetto allo scorso anno. 

Buoni risultati anche per l'Orobica Line con oltre 79 mila saliti. Da quest’anno il servizio è stata effettuato con un nuovo treno Rock a due piani, offrendo maggiore capacità e comfort ai passeggeri lombardi diretti verso la Riviera. Oltre 24 mila. infine, le presenze sui treni che hanno potenziato il servizio nel fine settimana tra Bologna e Cesenatico-Rimini, che si sono aggiunte al potenziamento dei collegamenti da Milano e dalle principali città emiliane verso Rimini, Riccione e Cattolica per rispondere all'incremento della domanda durante la stagione balneare. L’offerta estiva ha interessato anche i collegamenti verso l’Appennino emiliano-romagnolo, favorendo l’accesso in treno alle aree naturalistiche e ai percorsi escursionistici per migliaia di turiste e turisti.

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