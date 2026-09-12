Muore a 100 anni Albertina Lipparini, tra le ultime testimoni della Resistenza

E' morta venerdì all'età di 100 anni Albertina Lipparini, una delle ultime testimoni della Resistenza. Nata a Minerbio l'11 aprile 1926, era stata partigiana collaborando attivamente con la 4ª Brigata Garibaldi “Venturoli”, e riconosciuta ufficialmente per il suo impegno nella Resistenza.

Lo scorso 20 aprile lo SPI CGIL (a cui era iscritta) l’aveva incontrata nella sua casa di Rimini, consegnandole una targa di ringraziamento per aver difeso la democrazia. In quella occasione Albertina rilasciò una lunga intervista sulla sua esperienza partigiana e di lavoratrice (il video). Il 20 maggio aveva poi ricevuto la visita della delegazione ANPI dalla Sezione di Minerbio, di cui era originaria.

Il funerale di Albertina Lipparini si terrà lunedí 14 settembre 2026 alle 15,30 alla chiesa di Regina Pacis.

"Ciao Albertina - scrive Milena Benvenuti dello SPI riminese -, siamo orgogliose di averti conosciuta e di aver raccolto la tua preziosa testimonianza antifascista".