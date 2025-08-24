Montegridolfo Liberata–La storia continua. Due giornate sulla memoria storica

Il Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo ospita sabato 30 e domenica 31 agosto l’iniziativa “Montegridolfo Liberata – La storia continua. Tra Comunità e Repubblica”, due giornate dedicate alla memoria storica, al confronto e alla riflessione sui valori della Costituzione italiana e sulla responsabilità individuale e collettiva nella storia contemporanea.

L’evento prende il via il sabato alle ore 15:30 con i saluti istituzionali, seguiti dall'intervento di Renato Biondini, che alle ore 16:00 presenterà il libro “Una Repubblica nata male”, offrendo ai partecipanti uno sguardo critico sui retroscena della storia italiana dal fascismo al secondo dopoguerra. Alle ore 17:00 si terrà “Un gioco per la Costituzione”, un’attività interattiva in cui i partecipanti vestiranno i panni dei Costituenti del 1946 per esplorare i valori fondamentali della Repubblica.

Domenica 31 agosto la giornata, dedicata anche alla formazione per docenti, inizierà alle ore 15:00 con l’intervento della dott.ssa Elena Cecchini, ricercatrice in diritto e migrazioni, su “Da Norimberga alla Costituzione: il filo rosso della responsabilità”. Seguirà la presentazione della Rete dei Musei della Memoria, alle ore 16:00, e una tavola rotonda alle ore 17:00 con i musei di Casteldelci, Castel del Rio, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Offagna e Castelfidardo, moderata da Andrea Santangelo. Alle ore 18:00 sarà proiettato il documentario “Battlefield Tour – La memoria sopravvissuta”, e alle 18:30 si chiuderà la giornata con un aperitivo conviviale.

L’ingresso a entrambe le giornate è libero e gratuito. La partecipazione alla giornata di domenica dà diritto al rilascio di un certificato di frequenza rilasciato dall’ISREC-RN, valido per la formazione docenti, in quanto l’istituto è parte della rete dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” (ex INSMLI), accreditato MIUR.

Per ulteriori informazioni e contatti:

Museo della Linea dei Goti – Via Borgo, 5 – Montegridolfo (RN)

0541 1613093

museolineadeigoti@gmail.com

www.museolineadeigoti.it