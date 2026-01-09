Carabinieri di Rimini
Spaccio sul litorale sud, arrestato 32enne
In foto: una pattuglia dei carabinieri
di Redazione
1 min
Ven 9 Gen 2026 11:59 ~ ultimo agg. 12:33
I Carabinieri di Rimini hanno arrestato per spaccio un 32enne albanese, disoccupato e domiciliato nel comune capoluogo. L’uomo è stato notato dai militari mentre passeggiava lungo il litorale sud. Insospettiti, lo hanno seguito fino a che, poco dopo, è stato avvicinato da due persone per uno scambio. A questo punto i carabinieri sono intervenuti ed hanno appurato che era appena avvenuta la cessione di una dose di cocaina. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre per il 32enne sono scattate le manette.
