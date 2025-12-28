Rimini Comunità Solare, il bilancio di un 2025 positivo

A meno di un anno dalla firma ufficiale del Patto, avvenuta il 4 febbraio 2025 alla presenza del Sindaco di Rimini Jamil

Sadegholvaad e del Vice-Presidente della Regione Vincenzo Colla, il programma Rimini Comunità Solare 2035 traccia un primo positivo bilancio. L’iniziativa, che vede il coinvolgimento di 13 attori del territorio tra imprese e associazioni di

categoria, il patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione di soggetti istituzionali, associativi e imprenditoriali, ha dato concreta attuazione ai tre macro-obiettivi del Patto: eventi di sensibilizzazione, moduli didattici e sviluppo di Comunità Energetiche per famiglie e imprese.

Dal momento della firma, sono già state realizzate 15 attività ed eventi diffusi con l’obiettivo di informare, coinvolgere e rendere protagonisti cittadini, imprese e stakeholder locali sui temi della transizione energetica, dell’autoconsumo e della sostenibilità.

Tra i risultati del 2025, l’avvio – a partire da metà dicembre – del modulo didattico “Energy@School”, pensato per sensibilizzare le nuove generazioni. Il progetto ha già coinvolto quasi 50 alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo di Miramare.

Sul fronte delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), ne è attiva una che coinvolge una dozzina di famiglie che già autoconsumano energia verde prodotta sul territorio cittadino. Parallelamente, nel 2025 ha preso forma un progetto di portata sovracomunale: la CERTIS Marecchia, prima Comunità Energetica Rinnovabile di area vasta dedicata alle imprese di Rimini e dell’intera zona nord della Provincia lungo la costa e la Via Emilia, insieme alla CERTIS San Leo per la Valmarecchia e alla CERTIS Valle e Riviera del Conca per la zona sud della Provincia. Sono stati presentati progetti per complessivi 278 kWp di potenza installabile nell’intera provincia. Un risultato reso possibile anche grazie allo sportello GSE

dedicato alle CER, che ha supportato le imprese nel percorso di progettazione e sviluppo.

Il programma è promosso dal Centro per le Comunità Solari e da Solar Info Community Società Benefit, spin-off dell’Università di Bologna e del Tecnopolo di Rimini.



