I divieti di Capodanno: stop a vetro e spray al peperoncino. Musica fino alle 3

A poche ore ormai dall'inizio dei festeggiamenti per il Capodanno, il Comune di Rimini ha disposto tutti i divieti per consentire una festa in sicurezza. Nell'apposita ordinanza si impone il divieto a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di svolgere attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro dalle 20 alle

24 nelle giornate di lunedì 29 dicembre e martedì 30, nel Centro e nei Borghi di San Giuliano, San Giovanni e Sant’ Andrea;

Nella giornata del 31 il divieto si amplia dalle 18 alle 6 del mattino del 1° gennaio e si estende in Piazzale Kennedy e nelle aree limitrofe. Nelle aree degli eventi non sarà consentito accedere con bottiglie e bicchieri di vetro e neppure con bombolette spray al peperoncino. Gli esercizi commerciali delle aree interessate dall'ordinanza non potranno poi posizionare all’esterno dei locali contenitori o oggetti in vetro di qualsiasi natura, anche se correttamente conferiti negli appositi bidoni. Questo divieto resterà in vigore dalle 20 alle 24 di lunedì 29 e martedì 30 dicembre e dalle 18 del 31 alle 7.30 di giovedì.

Per quanto riguarda la musica, resta consentito in occasione del festeggiamento del Capodanno 2026 l’esercizio

dell’attività di intrattenimento musicale sino alle 3 di notte del 1° gennaio, ad esclusione dei locali da ballo in possesso di Licenza di Pubblico Spettacolo.