La riccionese Michelle Lufo ai Live di X Factor nella squadra di Gabbani

In foto: Michelle Lufo
Michelle Lufo
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 17 Ott 2025 10:24 ~ ultimo agg. 10:51
La riccionese Michelle Lufo supera le Last Call di X Factor 2025 e si assicura un posto tra i dodici concorrenti che si esibiranno sul palco dei Live Show. Michelle è entrata a far parte della squadra di Francesco Gabbani, tra i tre talenti selezionati dal giudice.
La cantante, legata al mondo della musica elettronica, cresciuta nelle discoteche della riviera, ha convinto Gabbani con il suo stile e la sua determinazione, rivisitando ‘Fai rumore’ di Diodato. Dopo averla sentita spaziare da Cremonini ad inediti delicati come ‘Libellule’, mescolando influenze elettroniche ed un tocco di spiritualità, Michelle ha saputo sorprendere anche con questa esibizione.

Dalla prossima settimana, i riflettori si accenderanno sui Live, dove la riccionese avrà l'occasione di dimostrare il suo valore.

