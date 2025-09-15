  
Indietro
menu
menu

PROGETTO EUROPEO

Misano, partono i lavori per "Housing First", risposta all'emergenza abitativa

In foto: housing first
housing first
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 15 Set 2025 12:41 ~ ultimo agg. 12:46
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si sono avviati i lavori per la realizzazione di Housing First, l’iniziativa di grande rilevanza sociale e inclusiva voluta dal Comune di Misano e finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). “Housing First affronta il problema della marginalità sociale e fornisce soluzioni abitative stabili e sicure a persone senza fissa dimoracommenta Maria Elena Malpassi, Vicesindaca di Misano – che comincia a rispondere ad una emergenza abitativa diffusa con lo sguardo su famiglie e persone in grave difficoltà”.

È previsto l'ampliamento dell'edificio attualmente sede della Caritas, in via Nazionale Adriatica, dove saranno realizzate tre nuove unità abitative. Costituiranno un centro di prima accoglienza per persone in stato di bisogno, con l'obiettivo di offrire alloggi temporanei e favorire il loro inserimento sociale ed economico. L'iniziativa è finanziata dall'Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU e prevede un investimento complessivo di 710.000 euro. Di questi, 500.000 euro saranno destinati alle spese di investimento e 210.00 euro alle spese di gestione. La convenzione, nell’ambito di un progetto distrettuale provinciale, è stata stipulata con il Comune di Riccione, ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) e garantisce una stretta collaborazione tra i comuni per la realizzazione e la gestione del progetto.

Altre notizie
Ingar Motor Fest
A RICCIONE

Ingar Motor Fest, grande successo per il super weekend dei motori
di Redazione
L'omaggio del sindaco
FESTEGGIATE DAL SINDACO

Un pomeriggio di festa per Carmela e Dina, le due nuove centenarie riminesi
di Redazione
L'ingresso del tribunale di Rimini
in corte d'assise

Omicidio Paganelli, al via il processo a carico di Louis Dassilva
di Lamberto Abbati
negozio in fiamme a Riccione (Adriapress)
Negozio a fuoco

Incendio a Riccione. Fiamme in zona Circonvallazione
di Redazione
FOTO
Lorenzo Musetti e Stefano Domenicali
Motomondiale: vip in tribuna

A Misano un weekend da 175.000 spettatori. Il tennista Musetti sul traguardo
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO