Ingar Motor Fest, grande successo per il super weekend dei motori
La tre giorni di Ingar Motor Fest ha richiamato un pubblico numeroso nell’area dell’Abissinia, trasformata per il weekend in un’arena a cielo aperto. Da venerdì a domenica l’appuntamento ha proposto drifting, acrobazie, raduni e musica, attirando visitatori di tutte le età. L’Arena Drift ha visto protagonisti i piloti del Cosmo Drift Team con esibizioni spettacolari e sessioni di taxi drift che hanno raccolto molte adesioni. Spazio anche al freestyle con il Power Team guidato da Denis Rossetto, che ha presentato salti e trick in volo davanti a un pubblico sempre presente sulle tribune.
Le aree collaterali hanno offerto attività diverse: simulatori di guida professionali, esposizioni statiche con supercar, auto tuning, modelli d’epoca, camion scenografici e trattori, fino alla Lamborghini della Polizia Stradale. Interesse anche per la Time Machine di Ravenna Italotalento, con veicoli autocostruiti e unici nel loro genere. Sul fronte sociale, la giornata di sabato ha visto in programma la mototerapia con i ragazzi con disabilità, organizzata in collaborazione con 3Zero3 no Limits. La Croce Rossa di Riccione ha animato l’area con dimostrazioni pratiche di primo soccorso e manovre salvavita, registrando ampia partecipazione. A completare l’offerta, dj set e food truck con cucine internazionali. L’ingresso a offerta libera ha permesso di raccogliere fondi a sostegno della Croce Rossa di Riccione e dell’associazione La Prima Coccola, che sostiene la terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini.