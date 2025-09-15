  
A RICCIONE

Ingar Motor Fest, grande successo per il super weekend dei motori

In foto: Ingar Motor Fest
Ingar Motor Fest
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 15 Set 2025 12:26 ~ ultimo agg. 12:34
La tre giorni di Ingar Motor Fest ha richiamato un pubblico numeroso nell’area dell’Abissinia, trasformata per il weekend in un’arena a cielo aperto. Da venerdì a domenica l’appuntamento ha proposto drifting, acrobazie, raduni e musica, attirando visitatori di tutte le età. L’Arena Drift ha visto protagonisti i piloti del Cosmo Drift Team con esibizioni spettacolari e sessioni di taxi drift che hanno raccolto molte adesioni. Spazio anche al freestyle con il Power Team guidato da Denis Rossetto, che ha presentato salti e trick in volo davanti a un pubblico sempre presente sulle tribune.

Le aree collaterali hanno offerto attività diverse: simulatori di guida professionali, esposizioni statiche con supercar, auto tuning, modelli d’epoca, camion scenografici e trattori, fino alla Lamborghini della Polizia Stradale. Interesse anche per la Time Machine di Ravenna Italotalento, con veicoli autocostruiti e unici nel loro genere. Sul fronte sociale, la giornata di sabato ha visto in programma la mototerapia con i ragazzi con disabilità, organizzata in collaborazione con 3Zero3 no Limits. La Croce Rossa di Riccione ha animato l’area con dimostrazioni pratiche di primo soccorso e manovre salvavita, registrando ampia partecipazione. A completare l’offerta, dj set e food truck con cucine internazionali. L’ingresso a offerta libera ha permesso di raccogliere fondi a sostegno della Croce Rossa di Riccione e dell’associazione La Prima Coccola, che sostiene la terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini.

