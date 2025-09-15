Un pomeriggio di festa per Carmela e Dina, le due nuove centenarie riminesi

Un sabato pomeriggio di festa per abbracciare due nuove centenarie riminesi: Carmela D'Agrosa e Dina Balducci. Carmela D'Agrosa ha soffiato sulle 100 candeline al Centro diurno Valloni, che ha ospitato la festa di compleanno organizzata dai suoi familiari e dagli operatori della struttura, rendendo ancora più speciale questo momento di gioia condivisa. Tra gli ospiti anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, per farle gli auguri a nome della città.

La storia di nonna Carmela è un racconto di coraggio, amore e dedizione che attraversa un secolo intero. Nata l'11 settembre 1925 nella provincia di Potenza, a 26 anni ha compiuto il grande passo che avrebbe segnato la sua vita: il trasferimento a Rimini insieme al suo amato marito Antonio Inglese e ai loro due figli piccoli. Si è stabilita a Viserba, dove ha messo radici profonde, trasformando una nuova terra in casa. Con la determinazione tipica delle donne della sua generazione, nonna Carmela ha saputo reinventarsi, dedicandosi per oltre trent'anni al lavoro di cuoca negli alberghi della Riviera romagnola, portando nelle cucine della hospitality riminese il calore e i sapori della sua terra d'origine. Rimasta vedova nel 2011, ha continuato a essere il cuore pulsante di una famiglia numerosa: tre figli, sei nipoti e quattro pronipoti che in lei hanno sempre trovato un punto di riferimento saldo e amorevole. Donna di fede profonda e spirito viaggiatore, Carmela ha percorso l'Italia e l'Europa in innumerevoli pellegrinaggi e viaggi insieme al suo Antonio, collezionando ricordi e storie che ha sempre condiviso con tutti. La sua casa è sempre stata un porto sicuro per chiunque bussasse alla porta. La figlia Teresa: “nessuno se ne andava mai a mani vuote perché per Nonna Carmela la generosità non è mai stata solo una parola, ma un modo di vivere”.

Il Sindaco Sadegholvaad ha voluto essere presente a questa celebrazione speciale per condividere con Nonna Carmela l'emozione di un traguardo tanto significativo, sottolineando come le storie come la sua rappresentino un patrimonio umano prezioso, testimonianza di resilienza, amore familiare e solidarietà. L'assessora Francesca Mattei ha invece partecipato sempre sabato pomeriggio alla festa di compleanno di Dina Balducci, che sabato 13 settembre ha spento 100 candeline circondata dall'affetto di una famiglia numerosa - 5 figli, 10 nipoti e 9 pronipoti - che hanno organizzato i festeggiamenti a San Giuliano Mare.

Nata a Talamello nel 1925, Dina trascorse la giovinezza a Campiano di Novafeltria prima di trasferirsi a Rimini dove lavorò come domestica per alcune famiglie, diventando poi collaboratrice nella gestione dei circoli ricreativi ACLI. Nel 1952 sposò Nemesio Sammaritani, scomparso nel 2000, stabilendosi definitivamente a San Giuliano Mare dove ha cresciuto i suoi cinque figli, due dei quali scomparsi nel 2019 e nel 2002. Una vita semplice ma ricca di dedizione al lavoro e alla famiglia, che sabato ha celebrato un traguardo eccezionale con la partecipazione dell’assessora Francesca Mattei che, a nome del Sindaco e del Comune di Rimini, ha voluto rendere omaggio a questa straordinaria testimone del secolo scorso.