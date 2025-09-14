Incendio a Riccione. Fiamme in zona Circonvallazione

Nel tardo pomeriggio un incendio è divampato al piano terra di uno stabile in via Sardegna a Riccione, poco distante dalla Circonvallazione. Le fiamme, stando alle prime informazioni, hanno interessato un negozio di biciclette, causando ingenti danni, ma hanno danneggiato anche l'abitazione che insiste sopra l'attività. Ancora da appurare le cause del rogo: tra le ipotesi lo scoppio della batteria di una bici elettrica. Sul posto i Vigili del Fuoco insieme ai carabinieri e ad una ambulanza del 118.