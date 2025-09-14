Negozio a fuoco
Incendio a Riccione. Fiamme in zona Circonvallazione
In foto: negozio in fiamme a Riccione (Adriapress)
di Redazione
1 min
Dom 14 Set 2025 19:24 ~ ultimo agg. 20:58
Nel tardo pomeriggio un incendio è divampato al piano terra di uno stabile in via Sardegna a Riccione, poco distante dalla Circonvallazione. Le fiamme, stando alle prime informazioni, hanno interessato un negozio di biciclette, causando ingenti danni, ma hanno danneggiato anche l'abitazione che insiste sopra l'attività. Ancora da appurare le cause del rogo: tra le ipotesi lo scoppio della batteria di una bici elettrica. Sul posto i Vigili del Fuoco insieme ai carabinieri e ad una ambulanza del 118.
Altre notizie
Un archivio inestimabile
Lutto a Riccione. Morto Pico: con i suoi scatti raccontò 70 anni della città
di Redazione
VIDEO
di Redazione
Meteo Rimini