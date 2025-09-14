  
Indietro
menu
menu

Negozio a fuoco

Incendio a Riccione. Fiamme in zona Circonvallazione

In foto: negozio in fiamme a Riccione (Adriapress)
negozio in fiamme a Riccione (Adriapress)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 14 Set 2025 19:24 ~ ultimo agg. 20:58
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nel tardo pomeriggio un incendio è divampato al piano terra di uno stabile in via Sardegna a Riccione, poco distante dalla Circonvallazione. Le fiamme, stando alle prime informazioni, hanno interessato un negozio di biciclette, causando ingenti danni, ma hanno danneggiato anche l'abitazione che insiste sopra l'attività. Ancora da appurare le cause del rogo: tra le ipotesi lo scoppio della batteria di una bici elettrica. Sul posto i Vigili del Fuoco insieme ai carabinieri e ad una ambulanza del 118. 

Altre notizie
Pico con Fiorello
Un archivio inestimabile

Lutto a Riccione. Morto Pico: con i suoi scatti raccontò 70 anni della città
di Redazione
VIDEO
l'avvio del primo Respect Day in piazza Cavour a Rimini
Bici e auto insieme

Sicurezza stradale. 300 partecipanti per il primo Respect Day
di Redazione
FOTO
le squadre in campo
CALCIO PROMOZIONE

Riccione Calcio 1926-Savignanese 1-2
di Stefano Ravaglia
VIDEO
Foto di gruppo dopo il rinnovo
Rinnovo quinquennale

Arriva l'attesa conferma per Misano, Motomondiale fino al 2031
di Redazione
lo studio di Tempo Reale
In diretta dalle 9

Studio rinnovato per la nuova edizione di Tempo Reale su Radio Icaro e Icaro TV
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO