Camion urta un palo che si ribalta su motociclista: 50enne al Bufalini

Una sfortunata coincidenza che si è tradotta purtroppo in un grave incidente. Alle 5 di questa mattina un mezzo pesante che stava transitando all'altezza del Bar Sport di Novafeltria ha urtato un palo della segnaletica stradale a lato della carreggiata. Nell'urto, il palo si è inclinato ma è rimasto in piedi e l'autista ha proseguito quindi per la sua strada. Poco dopo però mentre stava transitando la moto guidata da un 50enne, il palo è crollato colpendo in pieno l'uomo. L'impatto è stato piuttosto violento e inaspettato e il 50enne è finito sull'asfalto riportando serie ferite. E' stato trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri di Novafeltria per ricostruire la dinamica e risalire al conducente del mezzo pesante (probabilmente un camion) che ha urtato inizialmente il palo rendendolo pericolante.