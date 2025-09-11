NUOVO INCONTRO IN RIVIERA
Misano e Obereggen, si consolida la partnership di promozione dei territori
In foto: i rappresentanti dei due partner
di Stefano Ravaglia
2 min
Gio 11 Set 2025 17:21 ~ ultimo agg. 18:23
Insieme per promuoversi reciprocamente. Si consolida il rapporto di collaborazione fra gli operatori del comprensorio alpino di Latemar e di Misano Adriatico e oggi è avvenuto un incontro per condividere risultati e obiettivi. Dopo l’iniziativa che nel marzo scorso in altura ha animato il “Beach Party a 2000 metri d’altezza” allo snowpark di Obereggen, stavolta è stato il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini l’occasione giusta per un nuovo incontro.
“Il turismo mette insieme le persone – ha detto Roberta Agosti, Direttrice Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano – e anche la connessione fra coloro che lo promuovono è importante. Due realtà diverse come Misano e Obereggen stanno dando vita a progetti efficaci e prevedo la loro ulteriore crescita. A Bolzano avremo i mercatini di Natale dal 27 novembre, ma qui in Romagna e in Alto Adige soino tanti gli eventi da promuovere e da vivere insieme”
“E’ una collaborazione proficua – aggiunge Luigi Bellettini, Presidente Visit Misano – che ha generato anche una ricaduta concreta visto che da Bolzano e dintorni nel 2024 abbiamo avuto una crescita di arrivi e presenze del 13%. Avremo i dati 2025 e sono convinto avranno ulteriori avanzamenti. Continueremo in futuro ad esportare in inverno la nostra proposta ad Obereggen e ad ospitare qui al mare gli amici della montagna”.
Ospiti del Comune di Misano e di Visit Misano, sono sul territorio in questi giorni la società impianti Obereggen Latemar SpA con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, e l'azienda di soggiorno di Bolzano, hanno presentato questa mattina al Ristorante La Piazzetta di Misano Adriatico la prossima stagione invernale. In marzo i romagnoli si recarono in Alto Adige, col presidente di VisitMisano Luigi Bellettini e il suo staff e il managing director MWC Andrea Albani.
Alla presentazione di questa mattina erano presenti i protagonisti della promozione turistica del comprensorio di Latemar: Thomas Ondertoller direttore marketing e comunicazione della Obereggen Latemar Spa, il presidente Roland Buratti, la direttrice Roberta Agosti dell'azienda di soggiorno di Bolzano. Per Misano il Sindaco Fabrizio Piccioni, gli assessori al turismo Marco Dominici e allo sport Filippo Valentini, il presidente di Visit Misano Luigi Bellettini, il presidente dell’Associazione Albergatori Massimo Leardini e il managing Director MWC Andrea Albani.
